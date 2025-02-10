Ankara’da sokak ortasında dehşet: Taksileri durdurup şoförlere saldırdılar!

Ankara’nın Ulus ilçesinde hareket halindeki taksileri durduran bir grup, şoförlere saldırdılar. Saldırgan kişiler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara’da sokak ortasında dehşet: Taksileri durdurup şoförlere saldırdılar!
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İHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 15:23

Olay, Ankara’nın Ulus ilçesinde Çankırı Caddesi’nde meydana geldi.

Müşteri gibi hareket eden bir grup yurttaş, ilk önce bir taksiyi durdurdu. Burada münakaşaya girişen saldırganlar, taksi şoförünü darp etti.

Ardından bir başka taksiyi durduran saldırganlar, şoförü darp etti. Olayı bir yurttaş cep telefonu kamerasına kaydetti.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırganları gözaltına aldı.


Etiketler: #Ankara #taksi

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