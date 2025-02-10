Ankara’da sokak ortasında dehşet: Taksileri durdurup şoförlere saldırdılar!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 15:23

Güncelleme: 10.02.2025 - 15:37

Olay, Ankara’nın Ulus ilçesinde Çankırı Caddesi’nde meydana geldi.

Müşteri gibi hareket eden bir grup yurttaş, ilk önce bir taksiyi durdurdu. Burada münakaşaya girişen saldırganlar, taksi şoförünü darp etti.

Ardından bir başka taksiyi durduran saldırganlar, şoförü darp etti. Olayı bir yurttaş cep telefonu kamerasına kaydetti.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırganları gözaltına aldı.