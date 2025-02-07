Muğla'da sezaevi firarisi ticari taksinin bagajında yakalandı
Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden tutuklu, saklandığı ticari taksinin bagajında yakalandı.
Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutulan K.S.T'nin, mahkemede, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla ifadesinin alınmasının ardından tutuklu yargılanmasına karar verildi.
K.S.T, açık cezaevinden firar etti.
Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma yürüttü.
Marmaris Çetibeli yol kontrol noktasında bir ticari taksiyi durduran ekipler, K.S.T'yi aracın bagajında yakaladı. Sürücü Ç.B.B. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından K.S.T. cezaevine teslim edilirken, taksi şoförü Ç.B.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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