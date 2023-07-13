Ankara’da sokak ortasında kavga: Tekme tokat birbirine girdiler

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sokak ortasında tekme tokat birbirine saldıran şahısların görüntüsü çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 13.07.2023 - 07:30
Ankara’da sokak ortasında kavga: Tekme tokat birbirine girdiler
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Ankara'da dün gece saatlerinde Çankaya ilçesi Esat Caddesi’nde bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından şahıslar sokak ortasında tekme tokat birbirine girdiler.

O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.


Ankara kavga

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