Ankara’da sokak ortasında kavga: Tekme tokat birbirine girdiler
Ankara’nın Çankaya ilçesinde sokak ortasında tekme tokat birbirine saldıran şahısların görüntüsü çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Ankara'da dün gece saatlerinde Çankaya ilçesi Esat Caddesi’nde bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından şahıslar sokak ortasında tekme tokat birbirine girdiler.
O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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