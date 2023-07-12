Erzurum’da iki aile arasında 'silahlı' kavga: Çok sayıda yaralı!
Erzurum’un Horasan ilçesinde husumetli iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında tartışma çıktı.
Yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çevrediklerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kavgaya karıştığı belirlediği 8 kişiyi gözaltına aldı.
İlçe genelinde ve hastanede geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.
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