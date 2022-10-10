Ankara'da su krizi: AKP grubu Mansur Yavaş'ı engellemek için ASKİ'nin iflas bayrağını çekti

10 Ekim 2022 Pazartesi, 23:48

ABB Meclisi’nin bugünkü oturumu yapıldı. Halen maliyetinin yarısına satılan su ücretlerine AKP'li üyelerin önergesi ile verilen yüzde 50 indirim teklifi, alınan veto kararına rağmen yeniden kabul edildi.

Yıllık 300 milyon metreküp su sağlanan Ankara’da ücretin 6 TL olması ile elde edilecek olan 1.8 milyar TL, ASKİ’nin 2.3 milyar TL olması beklenen yıllık elektrik giderini dahi karşılamayacak. Ara vermeksizin artan enerji, personel ve arıtma maliyetleri ile ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlara rağmen alınan bu kararın, ASKİ’nin tüm acil altyapı yatırımlarını durdurması anlamına geldiği bilgisi verildi.

Alınan karar gereği 30 yıldır yapımı beklenen ve Mansur Yavaş döneminde başlanan, maliyeti 1,6 milyar TL’yi geçen İvedik-Polatlı İçme Suyu Hattı’nın yapım çalışmalarının yanı sıra Mamak – Gölbaşı İçme Suyu Hattı ve Elmadağ İçme Suyu Hattı gibi dev projeler yarıda kalacak. Bunun yanı sıra 30 yıldır ihmal edilen ve yağışlarda su taşkınları yaşanmasına neden olan bölgelerde yapımı süren altyapı çalışmaları da durdurulacak. Karar ile ABB’nin tüm altyapı hizmetleri mali açıdan yapılamaz hale getirilip engellenecek.

“MANSUR YAVAŞ BELEDİYECİLİĞİNİ BÖYLE Mİ DURDURABİLECEKSİNİZ?”

Toplantıda konuşan ABB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde su tarifeleri ve artış oranları Meclis kararlarıyla belirlenmektedir. Kademeli su tarifesinin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında oylanması yapıldığında siz Meclis’te değil miydiniz? Niye engel olmadınız? Sayısal çoğunluğunuz yok muydu? Ankara’da 15 metreküpün altında su kullanan vatandaşımız yüzde 82 arkadaşlar. Bu vatandaşlarımıza giden faturalarda ÜFE oranı uygulanmakta. Enflasyon artarsa doğal olarak ÜFE’de artıyor. Ülkenin ekonomisini düzeltirseniz, bu sorunların tamamı da ortadan kalkar. 2015 ve 2018 yılları arasında dolar kuruna yaptığımızda 1 metreküp suyun fiyatı 1.60 dolar. Yani 30 lira arkadaşlar. Şu an suyun maliyeti 24 lira 12 kuruş. Bugünkü fiyatlarla 1 metreküpün satış fiyatı 13 lira. Yani Mansur Yavaş başkanımız seçimlerden önce maliyetine ya da biraz üstüne su satacağı sözünü vermişti. Şu an maliyetin yarısına su veriyoruz arkadaşlar. Ankara’da ASKİ yılda ortalama 300 milyon metreküp su satmaktadır. Su fiyatının yarıya düşürüldüğünü hesap edelim, 6 lira. Toplanan rakam 1.8 milyar. Sadece elektrik faturalarından beklenen rakam ne biliyor musunuz? 12 ayda 2.3 milyar lira.

“KARARINIZI DEĞİŞTİRMEZSENİZ, MAHKEMEYE GİDECEĞİZ”

Kararınızı değiştirmezseniz, biz bu konuda mahkemeye gideceğiz. Eğer mahkeme de öyle ya da böyle bu kararı onaylarsa şu anda devam eden projelerin hepsi yarım kalacak. 30 yıldır yapılmayan altyapı çalışmaları yarıda kalacak. Selde insanlar hayatını kaybediyor, bunu mu istiyorsunuz? İnsanlar temiz su içsin istemiyor musunuz? Kurumları işlemez hale mi getirmek istiyorsunuz? Tüm Türkiye’ye örnek olan Mansur Yavaş belediyeciliğini böyle mi durdurabileceğinizi zannediyorsunuz? Taşkın sahalarını önleme projeleri, kapalı sistem kanalizasyon projeleri yarıda kalacak. Polatlı’nın, Elmadağ’ın, Gölbaşı’nın devam eden 30 yıllık hasretleri yarıda kalacak. Şimdiden ilan ediyorum, kayda geçsin. Eğer kanun dışı bu ısrarınızı sürdürürseniz tüm bunların sorumlusu sizlersiniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimini böyle engelleyemezsiniz. Yıllarca 2,5 kat daha pahalı su satıp bugün ekonomiyi getirdiğiniz durumun acısını kamuyu zarara uğratarak çıkaramazsınız.”

ANKARA BÜYÜKŞEHİR'DE ASKİ’NİN TÜM MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ DURDURULUYOR

Maliyetinin yarısına satılmasına rağmen AKP grubunun ABB Meclis'inde aldığı yüzde 50 indirim kararı nedeniyle ASKİ'deki tüm müteahhitlik hizmetlerinin durdurulacağı bilgisi verildi.