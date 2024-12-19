Ankara'da şüpheli ölüm
Ankara'da bir süredir aranan İbrahim Öztaş, tabancayla vurulmuş halde bulundu.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir süredir aranan kişi tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Kendisinden haber alınamayan İbrahim Öztaş'ın yakınları jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.
Bunun üzerine arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, Gicik köyündeki bir arazide Öztaş'ın cansız bedenini buldu.
Yapılan incelemede, Öztaş'ın başından ve çenesinden tabanca ile vurulduğu belirlendi. Öztaş'ın kesin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Etiketler: #Ankara #Şüpheli ölüm
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Çok yanlış yaptı Bakan Hanım… Öyle şey olur mu ya…’
- Soylu’nun istemesi gereken helallik
- 1993'te kaybetmişti, görünce gözyaşlarını tutamadı
- İki eşi de evinde asılı bulundu: 'Bütün düzeni aynı'
- Basın açıklaması yapan AKP'lilere emekliden sert tepki
- İstenen ceza belli oldu!
- ‘Olayın çözülmesine büyük katkı sağlayacak’
- Putin, Suriye sessizliğini bozdu!
- Asgari ücret toplantısı sona erdi!
- 'Londra-New York arası 54 dakikaya düşecek'