Ankara'da şüpheli ölüm

Ankara'da bir süredir aranan İbrahim Öztaş, tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Ankara'da şüpheli ölüm
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AA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 16:17

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir süredir aranan kişi tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Kendisinden haber alınamayan İbrahim Öztaş'ın yakınları jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, Gicik köyündeki bir arazide Öztaş'ın cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemede, Öztaş'ın başından ve çenesinden tabanca ile vurulduğu belirlendi. Öztaş'ın kesin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından belirleneceği öğrenildi.


Etiketler: #Ankara #Şüpheli ölüm

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