Savcılık soruşturma başlattı: Ünlü iş insanı İbrahim Umur Akal’ın şüpheli ölümü!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 21:41

Güncelleme: 17.12.2024 - 21:41

Birçok fabrika ve işyerinin sahibi olan İbrahim Umur Akal, Bebek’teki yalısında hizmetlileriyle yaşıyordu.

İddiaya göre, sabah saatlerinde bir görevli, Akal’ın yaşadığı kata çıkarak onu koltukta hareketsiz otururken buldu. Yaklaştığında ise Akal’ın hayatını kaybettiğini fark etti.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in aktardığı habere göre, olayın ardından hizmetliler, hemen polis ekiplerine ve Akal’ın üvey oğlu Koray Asena’ya haber verdi.

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek inceleme başlattı. Akal’ın bir süredir çeşitli sağlık sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş adamının ölümüyle ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlattı. Akal’ın cansız bedeni detaylı incelemeler yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İlk bulgular, ölümün şüpheli olduğu yönünde.

Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemeler tamamlandığında İbrahim Umur Akal’ın kesin ölüm nedeni netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.