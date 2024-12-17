Erdek’te şüpheli ölüm: 3. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Balıkesir’in Erdek ilçesinde 3.kattaki balkondan düşen 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Yalı Mahallesi Kemal Balıkesir Caddesi üzerindeki Himmet Uğur Apartmanı’nın 3. katında, 28 yaşındaki Berker Topçu, henüz belirlenemeyen bir sebeple ailesi evdeyken evin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Durumu fark eden ailesi, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Berker Topçu’yu Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
KURTARILAMADI
Durumu ağır olan Topçu, burada yapılan müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç adam kurtarılamadı.
Olayla ilgili polis ekipleri detaylı bir inceleme başlatırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma yürütüyor. Berker Topçu’nun ölümüne ilişkin olayın nedeni araştırılıyor.
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