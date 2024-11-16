Hastaneden dün çıkmıştı... Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 16.11.2024 - 10:08

Güncelleme: 16.11.2024 - 10:08

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Alaylar 1 Mahallesi Nevzat Akbaş Caddesi'ndeki bir apartmanda gece saatlerinde acı bir olay yaşandı.

İddiaya göre, dün hastaneden çıkan ve apartmanın ikinci katında bulunan oğlunun evinde kalan Muhammet Sözal (87), mutfak balkonundan yere düştü. Sözal’ın evde olmadığını fark eden yakınları aşağıda hareketsiz şekilde bularak,durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YENİ TABURCU OLMUŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Muhammet Sözal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sözal’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sözal’ın akciğer rahatsızlığı olduğu ve Seydişehir Devlet Hastanesi'nde gördüğü tedavi sonrası dün hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.