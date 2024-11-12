Kartal'da balkonu çöken bina 'mühürlenerek' boşaltıldı: 'Akşam büyük bir gürültü duyduk...'

Kartal'da 3 katlı binanın 2'nci katında bulunan dairenin balkonu çöktü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina belediye ekipleri tarafından mühürlenerek boşaltıldı.

Kartal'da balkonu çöken bina 'mühürlenerek' boşaltıldı: 'Akşam büyük bir gürültü duyduk...'
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DHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 12:36

Atalar Mahallesi Uzay Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada, dün akşam 22.30 sıralarında, binanın 2'nci katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine gelen ekipler çevrede önlem alarak binada inceleme yaptı. Zabıta ekipleri ise sabah saatlerinde binayı mühürleyerek tamamen boşalttı.

Binanın diğer balkonları ve duvarlarında çatlaklar olduğu görüldü. Belediye ekiplerinin binanın kolonlarından karot örneği alarak yıkılıp yıkılmayacağına dair karar vereceği öğrenildi.

'ESKİ BİR BİNA, 30 YILLIK VARDIR'

Balkonu çöken binanın bitişiğinde oturan Çağlar Akpınar, "Akşam büyük bir gürültü duyduk. Önce kamyondan bir şeyler boşaltıldığını zannettik. Dışarıya baktığımızda balkonun çöktüğünü gördük. Sonrasında binadakilerde ve komşularda panik yaşandı. Daha sonra ekipler gelip çalışma yaptılar. Bina boşaltıldı. Yaralanma olmadı. Herkes evindeydi. Kapıda da kimde yoktu. Korkunç ve üzücü bir olaydı. Eski bir bina. Herhalde 30 yıllık vardır. Ekipler balkondan düşen demir ve beton parçalarını aldılar" dedi.

 


Etiketler: #kartal #Balkon

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