Ankara'da şüpheli paket alarmı

20 Eylül 2022 Salı, 08:57

Mamak Türközü Mahallesi 437. Cadde'de 19 Eylül akşamı saat 22.00 sıralarında, bir binanın önünde paket gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Bina çevresi araç ve yaya trafiğene kapatıldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

Endişe yaratan paketten tamir için kullanan aletler çıktı.