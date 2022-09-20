Ankara'da şüpheli paket alarmı
Ankara'nın Mamak ilçesinde şüpheli bir paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Paketin içinden çıkanlar ise mahalleliyi şaşırttı.
Mamak Türközü Mahallesi 437. Cadde'de 19 Eylül akşamı saat 22.00 sıralarında, bir binanın önünde paket gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.
FÜNYE İLE PATLATILDI
Bina çevresi araç ve yaya trafiğene kapatıldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.
Endişe yaratan paketten tamir için kullanan aletler çıktı.
Video Haberler
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Saldırgan hakkında yeni gelişme
- 'Böyle sokağa çıkamazsın!'
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu açıklandı
- KPSS'de yeni skandal!
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- Kraliçe'nin cenaze törenine bu görüntü damga vurdu