Ankara'da Suruç Katliamı anmasına polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:29

Suruç Katliamı'nda yaşamını yitiren 33 kişiyi yedinci yıl dönümünde Ankara Güvenpark’ta anmak isteyen bir gruba polis sert müdahale etti. Polis anmaya gelen grubu gözaltına aldı. Güvenpark’a Gazi Mustafa Kemal Bulvarı tarafından gelmek isteyen bir başka grup da yürüyüş yapmalarına izin verilmeden gözaltına alındı.





ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Urfa Suruç’ta IŞİD'in 2015’te gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısının ardından 33 kişi yaşamını yitirmişti.

Katliamın yedinci yıl dönümünde Ankara Güvenpark’ta bu akşam yapılmak istenilen anmaya polis müdahale etti. Anma noktası olarak belirlenen Güvenpark’a gelmek isteyen iki ayrı gruba da müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.