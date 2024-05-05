Ankara’da taksi durağına pompalı tüfekle saldırı

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde bir taksi durağına pompalı tüfekle saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 16:14
Ankara’da taksi durağına pompalı tüfekle saldırı
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Pursaklar’daki Merkez Taksi Durağı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi pompalı tüfekle birkaç kez ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı. Polis ekipleri saldırganı yakaladı. Mahkemeye sevk edilen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.


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