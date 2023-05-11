Ankara'da terör operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı!

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 20 yabancı uyruklu şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 11.05.2023 - 10:13
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, bir kısmının geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 23 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde operasyon başlatıldı.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Eşzamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında, YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.


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