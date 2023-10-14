Ankara'da test aşamasındaki YHT raydan çıktı: 4 çalışan yaralandı

Ankara'da yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren (YHT) vagonlarının test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle tren raydan çıktı. Kazada 4 YHT çalışanı hafif yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 08:22
Ankara'da test aşamasındaki YHT raydan çıktı: 4 çalışan yaralandı
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Mamak İlçesi Kayaş İstasyonu'nda, saat 02.52'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamaya göre; yolcu trafiğine kapalı zaman diliminde yeni hizmete alınacak YHT vagonlarının test sürüşü sırasında Kayaş İstasyonu Kırıkkale yönündeki makastan geçişi esnasında tren raydan çıktı.

4 ÇALIŞAN YARALANDI

Kazada 4 YHT çalışanı hafif yaralanırken, kazayla ilgili teknik ve idari inceleme başlatıldı.

Kazaya bağlı olarak elektrifikasyon sisteminde meydana gelen hasar nedeniyle, hat onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar tren trafiği geçici olarak durduruldu.

OTOBÜS AKTARMASI YAPILACAK

Ankara-Sivas arası YHT işletmeciliği Ankara-Kırıkkale arasında otobüs aktarması ile yapılacağı açıklandı. Hattın işletmeye açılması için çalışmalar devam ediyor. 


YHT Ankara

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