Çorlu tren kazası ne zaman oldu? Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü? Çorlu tren kazası davasında son durum ne?

07 Temmuz 2022 Perşembe, 19:11

Çorlu tren kazası, 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana geldi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

ÇORLU TREN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLER

Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Ergül, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.

ÇORLU TREN KAZASI DAVA SÜRECİ

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan açılan davada sanıklar hakkında 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda TCDD birimleri kusurlu bulundu.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın yaşanmasında kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın 10'uncu duruşması 25 Mayıs 2022 tarhinde görüldü. Duruşmada, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na üst düzey sorumlularla ilgili soruşturma yapılmasına yönelik mahkemenin yazdığı yazıya, dosyaların Adli Tıp Kurumu'nda olduğu gerekçesiyle cevap gelmediği belirtildi. Bunun üzerine kazada yakınlarını kaybedenlerin aileleri, salonu terk etti. Mahkeme heyeti de duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.

TAZMİNAT DAVASI

Kazada yaralanan, Zeynep Aydıncı, Sinem Topçu ve Yeliz Karakaş'a, bilirkişi raporu ile kusurlu bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından toplam 1 milyon 471 bin TL tazminat ödendi. Avukatları eşliğinde tazminat bedelini teslim alan Zeynep Aydıncı ile Sinep Topçu davadan çekilirken, Yeliz Karakaş da davadan vazgeçti.