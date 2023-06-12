Ankara’da tüyler ürperten olay: 17 köpek ağaca asılmış şekilde bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu. Köpeklerden 14'ü canlı olarak kurtarılırken 3'ü ise ölü halde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 11:23
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Yenimahalle'de bir mesire alanında, iddialara göre bölgede besleme yapan hayvan hakları savunucuları, alanda ağaca asılmış 17 köpek buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi.

Ekipler, 14 köpeği canlı olarak kurtarırken 3 köpek ise ölü halde bulundu.


Yenimahalle Köpek hayvan hakları

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