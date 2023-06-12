Ankara’da tüyler ürperten olay: 17 köpek ağaca asılmış şekilde bulundu
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu. Köpeklerden 14'ü canlı olarak kurtarılırken 3'ü ise ölü halde bulundu.
Yenimahalle'de bir mesire alanında, iddialara göre bölgede besleme yapan hayvan hakları savunucuları, alanda ağaca asılmış 17 köpek buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi.
Ekipler, 14 köpeği canlı olarak kurtarırken 3 köpek ise ölü halde bulundu.
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