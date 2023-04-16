Beyoğlu'nda 'köpek bakımı' tartışması: Tartıştığı kişiyi bıçakladı

Beyoğlu'nda köpek bakımı nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakladı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 16.04.2023 - 09:15
Beyoğlu'nda 'köpek bakımı' tartışması: Tartıştığı kişiyi bıçakladı
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İstanbul Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokakta köpek bakan Oktay Ö. sabah saatlerinde köpeğine bakmak için sokağa geldi. O sırada baktığı köpek ile ilgili olarak otoparktaki Mehmet Ş. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay Ö. bıçak çıkararak Mehmet Ş.'ye saldırdı. Yaşanan kavgada aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Mehmet Ş. yaralandı. Şüpheli Oktay Ö. ise hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin kaçtığı motosikleti tespit etti. Şüpheli Oktay Ö. belirlenen adresinde olayda kullandığı bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' konusundan adliyeye sevk edildi.


Beyoğlu Köpek bıçaklı kavga

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