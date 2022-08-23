Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

AA
23 Ağustos 2022 Salı, 09:38
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekşili Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği ve uyuşturucu imal edildiği yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliler Ş.G, İ.G. ve S.Y'nin arazilerinde yapılan aramada, 26 kök Hint keneviri, 10 gram kubar esrar ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Antalya uyuşturucu Operasyon

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