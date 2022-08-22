Bingöl'de 'narkoterör' operasyonu: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan narkoterör operasyonlarında 92 bin 630 kök Hint keneviri ile 35 kilo 600 gram esrar, 41 kilo 800 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında narkoterör operasyonu gerçekleştirildiği kaydedildi.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCUYA RASTLANDI
Operasyonda 5 tarlada; 92 bin 630 kök Hint keneviri, 35 kilo 600 gram esrar, 41 kilo 800 gram kenevir tohumu ve 3 bin 230 metre sulama hortumu ele geçirildiği belirtildi.
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