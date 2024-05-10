Evlerini uyuşturucu imalathanesine çeviren şahıslara operasyon: 2 gözaltı

Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:28

Güncelleme: 10.05.2024 - 11:30

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun İnebolu ve Cide ilçelerinde Y.G. ve B.K. isimli şahısların evlerine kurdukları düzenekle uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından iki evde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde yetiştirmek için kurulan düzenekler ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.