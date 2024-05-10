Evlerini uyuşturucu imalathanesine çeviren şahıslara operasyon: 2 gözaltı

Kastamonu’nun Cide ve İnebolu ilçelerinde evlerine kurdukları düzenekle uyuşturucu madde üreten 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:28
Evlerini uyuşturucu imalathanesine çeviren şahıslara operasyon: 2 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun İnebolu ve Cide ilçelerinde Y.G. ve B.K. isimli şahısların evlerine kurdukları düzenekle uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından iki evde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde yetiştirmek için kurulan düzenekler ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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