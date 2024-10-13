Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 13:22

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akşemsettin Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 14 kilo 151 gram sentetik kannabinoid, 13 tane sentetik ecza, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler, hassas terazi, silah ve 10 bin 645 lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 4, uyuşturucu madde kullanma suçundan ise 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adli işlemleri devam ediyor.


Etiketler: #Ankara #uyuşturucu operasyonu #uyuşturucu

İlgili Haberler

Gaziantep merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Gaziantep merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Esenyurt'ta eve 'uyuşturucu' baskını: 3 gözaltı

Esenyurt'ta eve 'uyuşturucu' baskını: 3 gözaltı
Esenyurt ve Avcılar’da es zamanlı uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı

Esenyurt ve Avcılar’da es zamanlı uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler