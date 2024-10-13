Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Yayınlanma: 13.10.2024 - 13:22

Güncelleme: 13.10.2024 - 13:22

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akşemsettin Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 14 kilo 151 gram sentetik kannabinoid, 13 tane sentetik ecza, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler, hassas terazi, silah ve 10 bin 645 lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 4, uyuşturucu madde kullanma suçundan ise 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adli işlemleri devam ediyor.