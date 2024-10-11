Gaziantep merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Gaziantep merkezli 5 ilde, organize suç örgütü kurarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında H.H.K. ve A.M. isimli şüphelileri gözaltına aldı.
Araştırmada, şüphelilerin liderliğini A.K.'nin yaptığı suç örgütü üyesi olduğu belirlendi. 2 şüphelinin sorgulamasının ardından örgüt üyesi diğer 8 şüphelinin yakalanması için Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Hatay, Şanlıurfa ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgüt üyesi olduğu belirtilen 8 şüpheli daha gözaltına alınırken, adreslerinde eğitimli köpeklerle yapılan aramalarda; 45 kilo 93 gram metamfetamin, 28 litre uyuşturucu imalatında kullanılan madde, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 14 bin 400 TL, 200 dolar ve 40 Euro ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri A.K. ile E.S., S.S., H.Y., H.H.K. ve A.M. tutuklandı; D.O., M.Y., T.O. ve M.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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