Esenyurt'ta eve 'uyuşturucu' baskını: 3 gözaltı

Yayınlanma: 11.10.2024 - 11:39

Güncelleme: 11.10.2024 - 11:40

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu satıldığını belirledi. Bir süre adresi ve adrese girenleri izleyen polis, daha sonra söz konusu eve operasyon düzenledi.

Baskında daha önce de defalarca uyuşturucu ticareti yaptıkları saptanan S.Ç., H.A. ve B.Ö. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 2 kilo 461 uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.