Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ankara'da polis ekiplerince düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda, 6 kilo 80 gramı amfetamin ve 1,17 gram esrar maddesi ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 17:23
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Narkogüç' operasyonları kapsamında yürüttükleri çalışmalarda; İstanbul’dan Ankara’ya bir araçla uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı.

Bunun üzerine takibe alınan şüpheli araca operasyon yapıldı. Etimesgut ilçesi Eryaman-Göksu uygulama noktasında durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli yakalandı. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada; 6 kilo 80 gram amfetamin maddesi ve 1,17 gram esrar maddesi ele geçirildi.

2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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