Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 37 şüpheliye işlem yapıldı

Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:17

Güncelleme: 25.03.2024 - 11:17

Belirli tarihler arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçundan 9 olayda 13 şüpheli sahsa işlem yapıldı. Çıkarıldıkları mahkemece 8 şüpheli şahıs tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Yine çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde kullanma suçundan 19 olayda 24 şüpheli sahsa işlem yapıldı. Buna göre toplam 28 olayda 37 şüpheli sahsa işlem yapılırken, 8 şüpheli şahıs mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 29 şüpheli şahıs serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerden; 375,63 gram metamfetamin, 157,95 gram esrar, 85 adet sentetik hap, 51,96 gram kokain, 49 adet fişek, 32,81 gram bonzai, 15 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.