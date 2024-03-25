Batman’da bir araçta 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama
Batman’da kovalamaca sonucu durdurulan araçta 11 kilo 462 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Batman Valiliği'nden yapılana açıklamada, 22 Mart’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi alındığı belirtildi.
Açıklamada, yapılan çalışmalarda kovalamaca sonucu durdurulan araçta, 11 kilo 462 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiği, gözaltına alınan 2 şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
- '1,5 milyona alıştık, 650 bin kişi var'
- 'Yolunu şaşırmış birine rozet taktınız'
- Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti
- Yalan söyleyemeyen burçlar hangileridir?
- 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
- 'Belediye sayımızı 28’e çıkaracağız'
- İstanbul için 'fırtına' alarmı!
- Koca'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama