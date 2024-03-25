Batman’da bir araçta 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

Batman’da kovalamaca sonucu durdurulan araçta 11 kilo 462 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:46
Batman’da bir araçta 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama
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Batman Valiliği'nden yapılana açıklamada, 22 Mart’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi alındığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalarda kovalamaca sonucu durdurulan araçta, 11 kilo 462 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiği, gözaltına alınan 2 şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.


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