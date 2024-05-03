Ankara'da vahşet: Sokakta tartıştığı iki kadından birinin boğazını kesti, diğerini yaraladı
Ankara'nın Sincan ilçesinde S.K. (34), sokakta tartıştığı Edanur K.'yı (28) boğazından bıçaklayarak öldürdü, araya girmeye çalışan Nur G.'yi de yaraladı. Olay sonrası kaçan S.K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Sincan ilçesinde akşam saatlerinde iddiaya göre, S.K. ile Edanur K. arasında bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında S.K., Edanur K.'ya bıçakla saldırarak, boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. S.K., araya girmeye çalışan Nur G. isimli kadını da bıçakla yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Edanur K. ve Nur G., hastaneye kaldırıldı. Edanur K., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, tedaviye alınan Nur G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası kaçan S.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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