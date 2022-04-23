Ankara'da yanan evin sahibi hastanelik oldu, 8 tavşan öldü
Pursaklar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen Şükriye Bilgili (85) hastaneye kaldırıldı, 8 tavşan da öldü. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, Şükriye Bilgili'nin yaşadığı tek katlı evde, 23 Nisan Cumartesi günü saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Şükriye Bilgili'nin, ekmek yapmak için evin bahçesinde yaktığı ateş, bir süre sonra büyüyerek eve sıçradı.
EV SAHİBİ YERE YIĞILDI
Yangına müdahale etmek isteyen Bilgili, dumandan etkilenerek yere yığıldı. Komşuları tarafından kurtarılan Bilgili, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada yangın, evin bitişiğindeki ahıra ve yandaki diğer eve de sıçradı.
8 TAVŞAN ÖLDÜ
Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Bilgili'nin evi kullanılamaz hale gelirken, diğer evde de hasar oluştu. Bilgili'nin bahçesinde beslediği 8 tavşanı da yangında öldü.
Şükriye Bilgili'nin akrabası Dürdane Bilgili, "Ben evde yemek hazırlıyordum ve o sırada yangın haberi geldi. Koşarak hemen buraya geldim; ama her tarafın yandığını gördük. Tansiyon hastası olan akrabamız hastaneye kaldırıldı. Çocukların küçük küçük hayvanları vardı bahçede. Onlardan 8 tane tavşan yanarak ölmüş" dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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