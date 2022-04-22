Arnavutköy’de korkutan yangın
Arnavutköy'de bir binanın bodrum kattaki dairede perdelerin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Arnavutköy’de bir binanın bodrum katındaki dairede perdelerin bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Bu sırada içeride bulunan 3 kişi kendilerini dışarı atarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, İslambey Mahallesi Bilgi Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında yabancı uyruklu 3 kişilik ailenin oturduğu dairede saat 12.20 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre perdelerin bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu evi duman sardı. Yangını fark eden aile kendilerini can havliyle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Evde hasar oluşurken, ekiplerin çalışma yaptığı esnada meraklı 3 çocuğun ise camdan yükselen dumanlara aldırış etmeden içeriye bakmaya çalışması dikkat çekti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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