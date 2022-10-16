Ankara'da yangın! 8 kişi mahsur kaldı

16 Ekim 2022 Pazar, 19:12

Topçu Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın dış cephesindeki malzemenin alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevrede alınan önlemlerin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Binada mahsur kalan ve duman etkilenen 8 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yurttaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.