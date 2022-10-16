Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay: 'Ankara tarihi tekrar anlatılmalı'
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, “Son Başkent Ankara, Bir Şehrin 3 bin Yıllık Destanı” temalı söyleşide “Bugün Ankara’daki birçok şeyi İstanbul’a götürmeye çalışanlara Ankara tarihi tekrar anlatılmalı” açıklamasını yaptı.
Fotoğraflar: Necati Savaş
Yazarımız Balbay’ın, “Son Başkent Ankara” temalı söyleşisi dün Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) dinleyicilerin katılımıyla düzenlendi.
Ankara’nın tarihinden söz eden Balbay, Frigler’in Ankara’sını, Osmanlı’nın Ankarası’nı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkent olarak belirlediği Türkiye Cmhuriyeti’nin Ankarası’nı anlattı ve şehrin stratejik-politik önemini vurguladı.
‘CUMHURİYET BİLİNCİ’
Ankara’yı Ankara yapan karakteristik özelliklere dikkat çeken Balbay, “Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin (DTCF) Cumhuriyetin henüz ilk yıllarında Ankara’da kurulması bu açıdan oldukça önemlidir. Başkent Ankara, karakteristik yapısıyla insanın üzerinde özel bir ilgi bırakır. Ankara’ya gelmiş büyükelçilerin neredeyse tamamı anılarını yazma gereği duymuşlardır; oysa ki büyükelçilik geleneğinde anı yazmak yoktur” ifadelerini kullandı.
Geçmişten bugüne Ankara halkının Mustafa Kemal Atatürk’ü oldukça benimsediğini belirten Balbay, “Bambaşka hedefleri olanlar olabilir ama ben bu topluma cumhuriyet bilincinin yerleştiğini düşünüyorum. Bugün Ankara’daki birçok şeyi İstanbul’a götürmeye çalışanlara Ankara tarihi tekrar anlatılmalı” diye konuştu.
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