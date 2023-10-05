Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da yarın 21.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 20:08
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim Cumartesi saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başlayacak programla ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında, yarın saat 21.00'den program sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Trafiğe kapanacak yollar şu şekilde:

"Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile alt geçit haricinde buraya bağlanan ve buradan açılan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, üst geçit haricinde Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı."

 


Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Trafik yol

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