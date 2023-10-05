Otoyolda korku dolu anlar... Seyir halindeki cip bir anda alev aldı!

Sultangazi'de seyir halinde olan bir cip bir anda yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürürken, cip kullanılamaz hale geldi.

AA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 10:43
Otoyolda korku dolu anlar... Seyir halindeki cip bir anda alev aldı!
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 İstanbul'un Sultangazi ilçesinde O-7 Otoyolu'nda Muammer T., kullandığı 34 SL 1201 plakalı cipten duman çıktığını fark etti.

Muammer T., Cebeci Tüneli'nden çıktıktan sonra aracını Habibler Sapağı'nda emniyet şeridine park ederek itfaiyeye haber verdi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Cipin her yerine yayılan alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen cip çekici yardımıyla emniyet şeridinden kaldırıldı.


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