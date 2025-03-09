Ankara’da yasa dışı kişisel veri sorgulayan 5 kişi gözaltına alındı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen siber operasyonla, kişisel verileri yasa dışı sorgulayan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bir sistem aracılığıyla kişisel bilgileri sorgulayan bir çeteyi ortaya çıkardı.
Jandarma ekiplerinin siber devriye faaliyetleri sırasında, ikamet adresi, telefon numarası, yakınları ve meslek bilgileri gibi kişisel verilerinin yasadışı şekilde sorgulanmasını sağlayan bir sistem tespit edildi. Bu yasa dışı sorgulama faaliyetinin ardından, Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı ve dijital materyallere el konuldu. Jandarma, şüphelilerin kişisel verileri yasa dışı yollarla elde ettikleri ve bu bilgileri çeşitli amaçlar için kullandıkları belirledi.
Etiketler: #Ankara #Operasyon #siber suç
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi
- Ece Gürel'in hocası Hale Özen'e gözaltı!
- İmamoğlu'nun konuşmasında dikkat çeken ayrıntı
- Eşini kaybeden Özgü Namal yıllar sonra ilk kez konuştu
- CHP'li Meclis Başkanvekili Kurtuluş'a gözaltı kararı
- 'Sınır' getirildi: Cep telefonu, dizüstü bilgisayar…
- Meral Akşener sessizliğini bozdu
- 'Türkiye ilişkilerini gözden geçirmeli'
- Diziye konu oldu, Ece Gürel'in ölümüyle gündeme geldi
- 'Saraya değil, mücadeleye adayım'