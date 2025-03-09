Ankara’da yasa dışı kişisel veri sorgulayan 5 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 09.03.2025 - 13:31

Güncelleme: 09.03.2025 - 13:31

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bir sistem aracılığıyla kişisel bilgileri sorgulayan bir çeteyi ortaya çıkardı.

Jandarma ekiplerinin siber devriye faaliyetleri sırasında, ikamet adresi, telefon numarası, yakınları ve meslek bilgileri gibi kişisel verilerinin yasadışı şekilde sorgulanmasını sağlayan bir sistem tespit edildi. Bu yasa dışı sorgulama faaliyetinin ardından, Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı ve dijital materyallere el konuldu. Jandarma, şüphelilerin kişisel verileri yasa dışı yollarla elde ettikleri ve bu bilgileri çeşitli amaçlar için kullandıkları belirledi.