Tekirdağ’da fuhuş ve kumar operasyonu

Tekirdağ’da polisin düzenlediği operasyonlarda fuhşa aracılık yaptığı öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı, 4’ü tutuklandı. Kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye toplam 240 bin 422 lira ceza kesildi.

Tekirdağ’da fuhuş ve kumar operasyonu
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DHA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 11:50

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, fuhuş ve kumarla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmada 4 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 17 kadını fuhşa zorladığı belirtilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, kumarla mücadele kapsamında da 5 farklı adrese baskın düzenledi. ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçlamasıyla 8 iş yeri sahibine adli işlem uygulanırken, kumar oynadığı belirlenen 26 kişiye toplam 240 bin 422 lira idari para cezası kesildi.


Etiketler: #tekirdağ #fuhuş #KUMAR

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