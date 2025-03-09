Tekirdağ’da fuhuş ve kumar operasyonu

Yayınlanma: 09.03.2025 - 11:50

Güncelleme: 09.03.2025 - 11:50

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, fuhuş ve kumarla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmada 4 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 17 kadını fuhşa zorladığı belirtilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, kumarla mücadele kapsamında da 5 farklı adrese baskın düzenledi. ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçlamasıyla 8 iş yeri sahibine adli işlem uygulanırken, kumar oynadığı belirlenen 26 kişiye toplam 240 bin 422 lira idari para cezası kesildi.