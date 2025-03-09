Tekirdağ’da fuhuş ve kumar operasyonu
Tekirdağ’da polisin düzenlediği operasyonlarda fuhşa aracılık yaptığı öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı, 4’ü tutuklandı. Kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye toplam 240 bin 422 lira ceza kesildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, fuhuş ve kumarla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmada 4 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 17 kadını fuhşa zorladığı belirtilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis ekipleri, kumarla mücadele kapsamında da 5 farklı adrese baskın düzenledi. ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçlamasıyla 8 iş yeri sahibine adli işlem uygulanırken, kumar oynadığı belirlenen 26 kişiye toplam 240 bin 422 lira idari para cezası kesildi.
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