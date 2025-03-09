Arnavutköy’de iş yerlerine silahlı saldırı operasyonu: 5 tutuklama

Yayınlanma: 09.03.2025 - 12:16

Güncelleme: 09.03.2025 - 12:16

Arnavutköy’de emlak ofisi ve sigorta şirketine yönelik silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Saldırganlar çalıntı motosikletle kaçtı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 25 Şubat’ta Boğazköy İstiklal Mahallesi'ndeki bir emlak ofisi ile Merkez Mahallesi'ndeki sigorta şirketine yönelik saldırılar sonrası inceleme başlattı. Emlak ofisinin camlarına 5, sigorta şirketine ise 2 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırıyı beyaz kasklı, siyah giyimli iki kişi gerçekleştirdi. Plakasız siyah bir motosikletle olay yerine gelen saldırganların, ateş açtıktan sonra hızla kaçtıkları tespit edildi.

Polis ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde terk edilmiş halde bir motosiklet buldu. Yapılan incelemede, motosikletin çalınmış ve tescil kaydı bulunmadığı anlaşıldı. Motosiklet üzerinde İ.A. isimli şüpheliye ait parmak izi tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırganların motosikleti terk ettikten sonra bir taksiye binerek kaçtığını belirledi. Şüphelilerin, Fatih Mahallesi’ndeki bir sitede saklandığı bilgisine ulaşan polis, operasyon düzenledi. S.S.D., Özgür Y., Ferhat C. ve Ferdi C. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden Özgür Y'nin 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçundan kaydı olduğu, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 15 bin lira para cezası bulunduğu tespit edildi. Ferhat C'nin 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Ferdi C'nin ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sabıkalı olduğu öğrenildi.

Operasyonda, ruhsatsız bir tabanca, tabancaya takılı 8 fişek ve olayda kullanıldığı değerlendirilen motosiklet kaskı ele geçirildi.

ORGANİZATÖR VE TETİKÇİ DE YAKALANDI

Şüphelilerden İ.A.'nın ifadesi doğrultusunda, saldırıyı organize eden ve iş yerlerine ateş açan isimler de tespit edildi. Mehmet S. ve Yusuf S., Arnavutköy Fatih Mahallesi’nde düzenlenen özel harekât destekli operasyonla yakalandı.

Zanlıların bulunduğu adreste yapılan aramada, el yapımı patlayıcı, ruhsatsız tabanca, 12 fişek, olayda kullanıldığı düşünülen motosiklet kaskı, 3 cep telefonu ve çalıntı kaydı bulunan bir motosiklet ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.S.D. ve Ferdi C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.