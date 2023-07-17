Ankara’da yatak fabrikasında yangın!

Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:53

Güncelleme: 17.07.2023 - 12:58

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir yatak fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.