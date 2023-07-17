Ankara’da yatak fabrikasında yangın!

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:53
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir yatak fabrikasında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.


Ankara fabrika Yangın

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