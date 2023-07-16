Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine yaklaşıyor...
Hatay’ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Belen’de Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisindeki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞIYOR
Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü.
Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.
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