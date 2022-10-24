Ankara'da yol kavgasında iki kardeşi öldüren zanlı tutuklandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde yol verme kavgasında iki kardeşi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Süleyman K, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi. Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli Süleyman K, olay günü Hacı Sırakaya ve ağabeyi Ahmet Sırakaya ile yol verme nedeniyle tartıştıklarını söyledi.
Sırakaya kardeşlerin, torunu 17 yaşındaki T.K’yi darbetmesi nedeniyle tabancasını çekerek ateş ettiğini anlatan zanlı, yaşanılanlardan dolayı pişman olduğunu belirtti. İfade işleminin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, iki kişiyi “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Olay esnasında zanlının tabancasından çıkan kurşunla bacağından yaralanan torunu şüpheli T.K’nin tedavisi de sürüyor.
Mamak Bayındır Mahallesi Hamurcuk mevkisinde Süleyman K. ve torunu T.K. ile Hacı Sırakaya ve ağabeyi Ahmet Sırakaya arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman K, tabancayla iki kardeşi ağır yaraladı, kurşunlardan biri de torunu T.K’nin bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlılar ise olaydan kısa bir süre sonra Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Otopsi işleminin ardından Sırkaya kardeşlerinin cenazeleri bugün, memleketleri Tokat Reşadiye ilçesine gönderildi.
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