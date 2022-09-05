Diyarbakır'da vücudunda kurşun yaraları olan ceset bulundu

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde boş arazide bir çoban tarafından erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin vücudunda kurşun yaraları tespit edildi.

DHA
05 Eylül 2022 Pazartesi, 16:10
Diyarbakır'da vücudunda kurşun yaraları olan ceset bulundu
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Lice ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan bir çoban, sabah saatlerinde yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde yatan birini gördü. Çoban, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İhbarla bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk incelemede ölen kişinin vücudunda kurşun yaraları tespit edildi. Ekipler cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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