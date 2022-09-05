Diyarbakır'da vücudunda kurşun yaraları olan ceset bulundu
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde boş arazide bir çoban tarafından erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin vücudunda kurşun yaraları tespit edildi.
Lice ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan bir çoban, sabah saatlerinde yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde yatan birini gördü. Çoban, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
İhbarla bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İlk incelemede ölen kişinin vücudunda kurşun yaraları tespit edildi. Ekipler cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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