Ankara'da yurttaşlar hakları için mücadeleyi sürdürüyor: 'Örgütlü bir halkı kimse yenemez'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 19:55

Güncelleme: 11.04.2025 - 19:55

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Kızılay Yüksel Caddesi'nde eylem düzenledi.

Eyleme, CHP, KESK, TİP ve ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi öğrencileri ile öğrenci örgütleri katıldı. Eyleme, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer de katıldı.

'GENEL GREV, GENEL DİRENİŞ'

Eylemciler tarafından; "Hükümet istifa", "Örgütlü bir halkı kimse yenemez", "Kurtuluş sokakta sandıkta değil", "Susma, sustukça sıra sana gelecek", "Kampüsler faşizme mezar olacak", "Birleşe, birleşe kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Genel grev, genel direniş" sloganları atıldı.

'GENÇLER BU ÜLKENİN UMUDUDUR'

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri adına yapılan basın açıklamasında; "Türkiye'nin geleceğini karartmayın. Tutuklu gençlerimizi, insanlarımızı serbest bırakın. Fikrini hir bir şekilde ifade eden gençler bu ülkenin umududur. Ancak ne yazık ki, bu umut şu an demir parmaklıklar arkasındadır. Bu ülkede hâlâ adalet bağımsızsa 300 genç neden tutuklandı. Ne yaptılar bu gençler, 'pudra şekeri' mi çektiler, 'çete' mi kurdular?" denildi.

'GÜVENLİ GELECEK İSTİYORLAR'

Gençlerin, 19 Mart'tan sonra başlatılan barışçıl gösterilere katıldıklarının vurgulandığı açıklamada; "Bu öğrenciler güvenli bir gelecek, demokratik bir Türkiye ve herkes için adalet istediler. Toplanma haklarını, düşüncelerini söyleme haklarını kullandılar. Eğitim-Sen sendikal görevlerini yaptığı için sendika yöneticileri ev hapsi almaktadırlar.Gençlerimizi derhal serbest bırakın. İşkence ve kötü muamele yasağı iddialarının bağımsız bir şekilde araştırılmasının, soruşturmasının önünü açın" ifadeleri kullanıldı.

GENÇLİK SESİNİ YÜKSELTTİ

Eylemde üniversite gençliğine temsilen konuşan öğrenci, tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması, kendilerine destek veren öğretmenlere uygulanan baskıların sonlandırılmasını istedi.