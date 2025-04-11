Ankara yoğun kar yağışına uyandı... Mansur Yavaş'tan son dakika açıklaması: 'Ekiplerimiz teyakkuz halinde'
Meteoroloji'nin de uyarıları doğrultusunda, Ankaralılar bugün bembeyaz bir sabaha uyandı. Kar yağışı devam ederken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni bir açıklama geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, beklenen kar yaĞışının Ankara'da etkili olmaya başladığını belirterek, tüm ana arterler ve bağlantı yollarının ulaşıma açık olduğunu bildirdi.
Yavaş, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"YOLLAR AÇIK"
Yavaş, X'ten yaptığı paylaşımda "Sevgili Ankaralılar; Beklenen kar yağışı kentimizde etkili olmaya başlamıştır. Tüm ana arterler ve bağlantı yolları ulaşıma açıktır. Belediyemizin ekipleri teyakkuz halindedir. http://kartakip.ankara.com.tr sistemimiz aracılığıyla yolların durumunu kontrol edebilirsiniz" dedi.
Sevgili Ankaralılar;— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 11, 2025
Beklenen kar yağışı kentimizde etkili olmaya başlamıştır.
Tüm ana arterler ve bağlantı yolları ulaşıma açıktır.
Belediyemizin ekipleri teyakkuz halindedir.https://t.co/bQe26TAper sistemimiz aracılığıyla yolların durumunu kontrol edebilirsiniz.
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