Son Dakika... Ankara'da eğitim öğretime 1 gün ara verildi

Yayınlanma: 10.04.2025 - 22:17

Güncelleme: 10.04.2025 - 22:26

Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışı ve fırtına beklentisi nedeniyle Ankara genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Ankara Valisi Şahin yaptığı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.