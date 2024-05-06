Ankara’da zehir tacirlerine operasyon: 12 gözaltı

Ankara’da uyuşturucu tacirlerine yönelik icra edilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:48
Ankara’da zehir tacirlerine operasyon: 12 gözaltı
Abone Ol google-news

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik icra edilen operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Operasyonda, 975 gram metamfetami, 842 adet ecstacy, 611 adet sentetik ecza, 250 gram esrar, 24 gram bonzai maddesi, 6 adet captagon, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 54 fişek, 6 adet kartuş, 1 adet hassas terazi ve 55 bin 880 lira ele geçirildi.


Operasyon haberleri

İlgili Haberler

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi
TKP'lilerden Deniz Gezmiş yürüyüşü: Binler Ankara sokaklarında

TKP'lilerden Deniz Gezmiş yürüyüşü: Binler Ankara sokaklarında
Tabipler odası seçimlerini kim kazandı? İstanbul ve Ankara Tabipler odası seçim sonuçları...

Tabipler odası seçimlerini kim kazandı? İstanbul ve Ankara Tabipler odası seçim sonuçları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in idamının üzerinden 52 yıl geçti: Unutulmadılar

Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in idamının üzerinden 52 yıl geçti: Unutulmadılar
Gemlik’te acı kaza: Çöp kamyonu kadını ezdi, ölümle sonuçlandı

Gemlik’te acı kaza: Çöp kamyonu kadını ezdi, ölümle sonuçlandı
Kapatılması gündemde idi: Muhtarların talebi yeşil pasaport, meclis üyeliği...

Kapatılması gündemde idi: Muhtarların talebi yeşil pasaport, meclis üyeliği...
Meteoroloji açıkladı: 6 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 6 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan seçim sözünü unuttu, kamuda işe alım eleştirisi yapan AKP’liye sinirlendi: Mülakat kalkmayacak

Erdoğan seçim sözünü unuttu, kamuda işe alım eleştirisi yapan AKP’liye sinirlendi: Mülakat kalkmayacak
52 yıl önce bugün bir cezaevi gecesinde idam edilmişlerdi: Unutulmadılar!

52 yıl önce bugün bir cezaevi gecesinde idam edilmişlerdi: Unutulmadılar!
Çoruh Üniversitesi’nin genel sekreteri, Ensar’ın şube başkanı, daire başkanı müftülük personeli: Yönetimde tarikat sarmalı

Çoruh Üniversitesi’nin genel sekreteri, Ensar’ın şube başkanı, daire başkanı müftülük personeli: Yönetimde tarikat sarmalı
Okan Buruk’tan Sivas maçı sonrası açıklama

Okan Buruk’tan Sivas maçı sonrası açıklama