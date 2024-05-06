Ankara’da zehir tacirlerine operasyon: 12 gözaltı
Ankara’da uyuşturucu tacirlerine yönelik icra edilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik icra edilen operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Operasyonda, 975 gram metamfetami, 842 adet ecstacy, 611 adet sentetik ecza, 250 gram esrar, 24 gram bonzai maddesi, 6 adet captagon, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 54 fişek, 6 adet kartuş, 1 adet hassas terazi ve 55 bin 880 lira ele geçirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT'nin Kıbrıs Temsilcisi tutuklandı
- Dünyanın en iyi havalimanı seçildi!
- Asla anlaşamayan burç grupları hangileridir?
- Erdoğan mülakata kızdı!
- Baba, anne ve 3 çocuğu ölü bulundu!
- İTO seçimleri sona erdi
- Fabrikadan açıklama geldi!
- İlk Roma imparatorunun kayıp evi bulundu!
- Galatasaray'dan zirve yarışında farklı galibiyet!
- Özgür Özel, Deniz Gezmişlerin anmasına katılacak