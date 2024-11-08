Ankara'da zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi!
Pursaklar ilçesinde 7 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Özal Bulvarı üzerinde Ulus istikameti Karacaören alt geçidi çıkışında dün saat 18.00 sıralarında kaza meydana geldi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Edinilen bilgiye göre; 7 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ve bir otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Kazanın ardından yoğunluk yaşanan yolda bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanıklar tek tek ifade verdi
- Özgür Özel'den 'ABB' açıklaması
- Görüntülerle ortaya çıkardı: Doktor gözaltında
- Yavaş'tan 'istifa' iddialarına açıklama
- Milyarlık vurgun iddiası!
- Ünlü fenomen adeta bir servet kazandı!
- Galatasaray, Tottenham'ı sahadan sildi!
- Konserve ton balığında cıva tespit edildi
- Köy tipi yoğurt diye yedirmişler!
- Arbede çıktı, oturuma son verildi