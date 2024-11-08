Ankara'da zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi!

Yayınlanma: 08.11.2024 - 09:47

Güncelleme: 08.11.2024 - 09:55

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Özal Bulvarı üzerinde Ulus istikameti Karacaören alt geçidi çıkışında dün saat 18.00 sıralarında kaza meydana geldi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre; 7 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ve bir otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kazanın ardından yoğunluk yaşanan yolda bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.