Düzce'de feci kaza... İşçi servisi ile cip çarpıştı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 08:09

Güncelleme: 07.11.2024 - 08:09

Düzce Caddesi Topçular mevkiinde M.B. idaresindeki 54 TY 440 plakalı cip, H.K. yönetimindeki 81 S 1555 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada cip sürücüsü ve minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.