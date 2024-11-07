Düzce'de feci kaza... İşçi servisi ile cip çarpıştı: Yaralılar var!
Çilimli ilçesinde cip ile işçi servisinin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.
Düzce Caddesi Topçular mevkiinde M.B. idaresindeki 54 TY 440 plakalı cip, H.K. yönetimindeki 81 S 1555 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada cip sürücüsü ve minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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