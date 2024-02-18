Ankara’da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var!

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 07:32
Ankara’da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var!
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Edinilen bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Kızılcahamam-Ankara yolu üzerinde Ankara istikametinde meydana geldi.

5 ARAÇLI KAZA

Benzin istasyonu çıkışında hafif ticari araç ve TIR çarpıştı. Kazaya seyir halinde olan 3 araç daha kazaya karıştı. Arkadan gelen araçlardan 46 AFA 805 plakalı araç yan yatarken, kazada 06 VZ 486 plakalı Tofaş marka aracın sürücüsü K.B. (39) ve başka bir araçta bulunan S.K. (47) yaralandı.

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Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ankara’ya sevk edildi.

YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Kaza nedeniyle Kızılcahamam-Ankara yolu Ankara istikameti geçici bir süreyle ulaşıma kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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