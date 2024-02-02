Manavgat’ta 7 araçlık zincirleme kaza: 3 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücüler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Gültepe Yeni Mahalle’de; Manavgat istikametine seyir halindeki Sait Taş’ın kullandığı 07 ST 364 plakalı otomobil yaya geçidinde kırmızı ışık nedeniyle durakladığı sırada, arkadan gelen 6 otomobilin birbirlerine çarpması sonucu 7 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.
Araçlardan 2 tanesinin hurdaya döndüğü kazada, en arkada bulunan 46 NS 692 plakalı aracın sürücüsü Harun Arabacı ile yolcu Fatmagül Arabacı ve Ayşe Arabacı yaralandı.
112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
15 DAKİKA SONRA GERİ DÖNDÜ
Kazaya karışan 67 ADY 604 plakalı otomobilin kazanın ardından olay yerinden ayrılması ve 15 dakika sonra geri gelmesi diğer araç sürücülerinin tepkisine neden oldu.
Olay yerinden ayrılan aracın kaza sırasında yola düşen plakasını ve amblemini eline alan bir kadın, aracın plakasını düşürdüğünü fark ettiği için geri geldiğini, düşmeseydi geri gelmeyeceğini dile getirdi.
Sürücüler arasındaki bulunan bir kadın sürücünün, kazaya sebep olan sürücüye ’7 aracı pert ettin’ diye çıkıştığı tartışma, jandarmanın araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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