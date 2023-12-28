Ankara'daki IŞİD soruşturmasında yeni gelişme: 10 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, IŞİD'e yönelik daha önceki soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyaller ile örgüt mensuplarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler incelendi.
Yapılan çalışmalarda, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 10 şüphelinin kimliği belirlendi.
Hakkında gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
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